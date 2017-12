Velocidade

Bia Figueiredo e os problemas que teve nas 500 milhas de Indianapolis 2011

“Meu carro estava bom no começo. Do meio para o fim da corrida estava dianteiro e ao mesmo tempo traseiro. Tive dificuldade no tráfego e escapei de bater algumas vezes. Também perdi tempo. Parei cinco voltas antes do necessário no segundo e no terceiro pit stops e não aproveitamos nenhuma bandeira amarela. Mesmo assim, foi