A vida na Nascar é em um trailer ou motorhome

DAYTONA BEACH, Estados Unidos – O Autódromo de Daytona, que recebe a etapa de abertura da Nascar 2011, tem tradicionalmente um serviço que não existe no Brasil, especialmente em Interlagos, desde os anos 70: o fã pode assistir à corrida e passar todo o fim de semana sem sair do local.

É só comprar uma vaga dentro da área de estacionamento e colocar seu motorhome, ou acampar. Custa US$ 1.200 ou US$ 2.670 (para grandes motorhomes). Estima-se que tenham 2 mil deles dentro do autódromo neste fim de semana, e de todos os tipos, dos mais simples aos mais luxuosos.

Boa parte dos donos destes acompanham todas as 36 corridas. E criam amizades, fazem festas, enfim, o clima é de celebração e amizade.