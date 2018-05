SÃO PAULO – O anúncio oficial do local da etapa de São Paulo da Fórmula Indy será na semana entre o Natal e o Ano-Novo e será feito pela Prefeitura paulistana, Band e provavelmente o próprio presidente da Indy Racing League, o americano Tony George – os promotores da prova. O traçado já está escolhido (será surpresa se não for no Sambódromo do Anhembi) e terá 2.8 milhas (ou 3,7 km).