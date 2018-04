Force India apresenta o VJM04, carro para a temporada 2011 da Fórmula 1

SÃO PAULO – A equipe Force India apresentou via internet seu carro para a temporada 2011 da Fórmula 1, o VMJ04, com o qual o alemão Adrian Sutil e o britânico Paul di Resta disputarão o campeonato mundial que começará em 13 de março, com o GP do Bahrein.

O novo VJM04 é o primeiro desenhado para a equipe por Andrew Green, que Há 20 anos concebeu o primeiro Jordan, o 191, e segue a tendência atual de ter o bico mais alto.

Andrew Green comentou estar encantado com a chance que tem de trabalhar com o carro e de utilizar o KERS – sistema de reutilização de energia que aumenta a potência do motor por alguns segundos e que volta à Fórmula 1 neste ano – oferecido pela Mercedes. “É menor e mais forte que o anterior e os pilotos estão treinando com ele no simulador para se acostumarem.”

O novo VJM04 será utilizado por Sutil e Di Resta nos treinos que se iniciam na quinta-feira no Circuito de Jerez de la Frontera, depois de terem utilizado um carro intermediário na primeira sessão de testes em Valência. (Efe)

