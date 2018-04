Robert Kubica diz que voltará a correr no fim da temporada 2011 da Fórmula 1

ROMA – O piloto Robert Kubica, da Lotus Renault, disse, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, que voltará a correr no final da temporada 2011 de Fórmula 1.

“Volto no final da temporada e serei mais forte do que antes. Porque, depois destes acidentes, não somos mais os mesmos, se melhora”, disse o polonês, em sua primeira declaração à imprensa após o acidente que sofreu no rali “Ronde di Andora”, no norte da Itália, no último domingo.

