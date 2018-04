Stock Car 2011 fará treino no Autódromo de Piracicaba, em 23 de fevereiro

SÃO PAULO – O Autódromo de Piracicaba, a cerca de 180 km de São Paulo (SP), receberá a Stock Car em 23 de fevereiro, para um treino de verificação do equipamento (shakedown), antes do início da temporada, em 20 de março, em Curitiba (PR).

O traçado do circuito, inaugurado em setembro de 2010, é pequeno – 2,1 km de extensão – e serve para provas regionais e a Stock Júnior. Por causa disso nenhuma equipe usará o treino, que será com apenas um carro, para desenvolvimento pleno do equipamento. Você pode conhecer sobre o local clicando aqui.