Treinos da F1 começam com mensagem para Kubica; piloto deixa UTI

LONDRES – As equipes da Fórmula 1 usaram seus carros para mandar uma mensagem de “melhore logo” a Robert Kubica, e o piloto polonês deixou a Unidade de Terapia Intensiva quatro dias após ter sofrido um grave acidente numa prova de rali.

As escuderias começaram o segundo teste da pré-temporada no circuito de Jerez, no sul da Espanha, com a mensagem em polonês “Szybkiego powrotu do zdrowia Robert (Melhore Logo Robert)” escrita na lateral dos carros, como no carro do mexicano Sergio Perez, da Sauber (abaixo). (Reuters)