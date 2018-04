Virgin apresenta o MVR-02, carro para a temporada 2011 da Fórmula 1

SÃO PAULO – A escuderia Virgin apresentou nesta segunda-feira o MRV-02, novo carro dos pilotos Timo Glock e Jerome D’Ambrosio para o Mundial de Fórmula 1 de 2011.

O carro, apresentado no centro da televisão britânica BBC em Londres, rompe a tendência dos carros apresentados neste ano, com o bico mais rebaixado e a parte traseira mais estreita que a do modelo do ano passado.

A Virgin vai estrear o novo carro nos testes de Jerez de la Frontera (Espanha) a partir da próxima quinta-feira.

Como o do ano passado passado, o carro deste ano foi desenhado por Nick Wirth utilizando o sistema de Fluidodinâmica Computacional (CFD). (Efe)

