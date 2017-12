Vôlei - Rafael Vergueiro

Algoz Rússia fica para trás. Brasil a um jogo do título do Grand Prix

Nos últimos tempos, as russas foram as grandes algozes da seleção brasileira. Além da derrota fatídica na Olimpíada de Atenas 2004, tiraram no ano passado o Mundial do Brasil, único título que falta no currículo do vitorioso time verde e amarelo. Mas neste sábado, as comandadas de José Roberto Guimarães simplesmente passaram por cima deste