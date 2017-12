Wagner Gonzalez

Daniel Serra é o novo campeão da Stock

Daniel Serra confirmou o favoritismo mostrado no início do ano e conquistou o título 2017 da categoria Stock Car, hoje (domingo, 10), em Interlagos. Serra terminou a prova em terceiro lugar, atrás do vencedor Ricardo Maurício e de Max Wilson, o que gerou um fato inédito na categoria: um pódio ocupado por exclusivamente por pilotos de uma mesma equipe.