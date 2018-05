Collet é novo líder na F-4 francesa

Considerado uma das grandes promessas brasileiras na cena internacional, o paulista Caio Collet conseguiu suas primeiras vitórias na disputa do Campeonato Francês de F-4 ao vencer a primeira e a terceira provas da rodada tripla disputada no último fim de semana em Pau. Circuito de rua tradicional e dos mais difíceis do calendário, o traçado de 2,76 km percorre boa parte do entro velho da vila medieval estabelecida no Século X e é famoso por seu alto nível de dificuldade para fazer ultrapassagens. Com duas rodadas triplas disputadas Caio lidera o campeonato com 83,5 pontos, contra 8 do belga Ugo De Wilde e 70 do francês Adam Eteki, que venceu a segunda bateria do fim de semana.

“Foi um fim de semana muito bom. Sem dúvida, o classificatório foi decisivo: fiquei muito feliz por ter conseguido as poles, pois é difícil ultrapassar neste tipo de pista”, contou Collet, de 16 anos, antes de completar que “busquei fazer boas largadas e me manter focado para evitar o menor erro e assim chegar à vitória”.

O brasileiro assumiu a ponta ao largar da pole position da primeira bateria, defendendo-se dos ataques de Arthur Leclèrc, irmão do piloto de F-1 a equipe Alfa Romeo-Sauber, Charles. Na segunda bateria, com um grid onde os dez primeiros da corrida anterior alinhavam em ordem invertida, o brasileiro terminou em oitavo, três décimos à frente do monegasco. Na bateria final, novamente largando da pole, Collet liderou até a interrupção da prova por causa da chuva, decisão que definiu o resultado pelas posições na quinta volta.

Resultados do fim de semana:

Corrida 1: 1) Caio Collet, Brasil, 16 voltas em 21’40”472; 2) Arthur Leclèrc, Mônaco, a 1”270; 3) Ugo De Wilde, Bélgica, a 4”624.

Corrida 2:1) Adam Eteki, França, 13 voltas em 21’41”027; 2) Reshad de Gerus, França, a 2”368; 3) Ulysse De Paw, Bélgica, a 6”218; 8) Caio Collet, Brasil, a 16”629.

Corrida 3: 1) Caio Collet, Brasil, 5 voltas em 7’10”666; 2) Ugo De Wilde, Bélgica, a o”964; 3) Esteban Muth, Alemanha, a 3”290.

Posições no campeonato:

1) Caio Collet, Brasil, 83,5 pontos; 2) Ugo De Wilde, Bélgica, 81; 3) Adam Eteki, França, 70; 4) Arthur Leclèrc, Mônaco, 55; 5) Odysseus de Paw, Bélgica, 51.

Próxima rodada: 2 e 3 de junho, Spa-Francorchamps, Bélgica.