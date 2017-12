Definido calendário paulista para 2018

Campeonato da FASP terá nove etapas e duas provas de longa duração

Após uma longa e produtiva reunião com o gerente administrativo do autódromo de Interlagos, Guilherme Birello, a Federação de Automobilismo de São Paulo garantiu nove datas para o Campeonato Paulista de Automobilismo de 2018. O encontro teve a participação das entidades que usam o circuito paulistano para competições de automóveis e motos e todas foram contempladas com eventos para a próxima temporada. José Aloizio Cardozo Bastos, presidente da FASP, destacou que a forma como o gerente de Interlagos liderou o processo de distribuição de datas foi fundamental para o desfecho positivo do encontro:

“Mais uma vez ficou comprovado que um diálogo franco e aberto produz resultados positivos para todos os envolvidos em uma negociação. A maneira como Guilherme Birello conduziu o processo merece elogios e mostra que estamos em busca dos mesmos objetivos.”

O campeonato paulista perdeu uma data em relação às 10 tradicionais, mas os pilotos filiados à federação paulista poderão participar de duas competições de longa duração que serão promovidas pela Federação Nacional Independente de Clubes de Automobilismo (FNI), liga fundada em 2009 e reconhecida pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). No dia 8 de janeiro está programado um teste para definir os locais para estacionar 21 torres móveis de iluminação, recurso há muito pleiteado pelo autódromo e que será avaliado no próximo ano. De acordo com o administrador do circuito a novidade tem boas chances de ser incorporada por um tempo que pode chegar a cinco anos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Trata-se de um sistema de iluminação autônomo e móvel e cada torre é equipada com gerador de eletricidade movido a diesel. Sua utilização permitirá ampliar o uso do autódromo tanto para treinos e competições como também para efetuar a manutenção do circuito”, declarou Guilherme Birello. Para o executivo, porém, a maior notícia do dia foi o resultado da reunião que definiu o calendário:

“Devo admitir que esperava um desfecho conturbado, mas a maneira como todos os envolvidos se portaram e colaboraram para definir o calendário de 2018 foi gratificante. Todos estão de parabéns”

As datas do Campeonato Paulista de 2018 estão confirmadas para os fins de semana de 28 de janeiro, 25 de fevereiro, 8 de abril, 20 de maio, 17 de junho, 15 de julho, 5 de agosto, 2 de setembro e 23 de dezembro. As duas datas para as provas de longa duração são as de 6 de maio e 1º de julho.