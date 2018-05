F-1 testa pneus e pilotos em Barcelona

Force India avalia três pilotos após GP da Espanha: Latifi, Mazepin e Russell

Anunciado no ano passado, o teste de pneus programado para a semana seguinte ao GP da Espanha dará uma oportunidade importante para novos pilotos pavimentarem o caminho rumo a uma vaga no grid de 2019. A Force India anunciou nada menos de três jovens para os dois dias de testes no Circuito de Barcelona: o canadense Nicholas Latifi, o inglês George Russell e o russo Nikita Mazepin. A Sauber, por sua vez, escalou Charles Leclérc e Antonio Giovanardi, clara demonstração que a Ferrari aumenta sua influência sobre a equipe associada à Scuderia via Alfa Romeo.

Cada um deles tem uma relação própria com a equipe anglo-indiana: Latifi, por exemplo, é piloto de testes e reserva da dupla titular Estebán Ocón e Sérgio Pérez. Como o canadense de Toronto vai disputar a primeira sessão de treinos livres para GP do Canadá, dia 8 de junho (duas semanas antes de completar 23 anos) ele terá uma agenda plena no circuito catalão. Na terça vai se ambientar com o monoposto de 2018, que pilotará pela primeira vez, e na quarta fará avaliação de pneus.

Já o russo Mazepin ainda tem o status de “piloto de desenvolvimento”, eufemismo para jovens que pagam para aprender a logística e o modus operandi de uma equipe acompanhando o time em algumas provas e atuando no simulador do time. Sua oportunidade de ter contato real com o Force India VJM11 será apenas na quarta-feira. Como o time utilizará dois carros, na terça-feira será a vez de honrar a parte do acordo do time com a Mercedes-Benz: nesse dia o inglês George Russell, piloto adotado pela marca alemã, cumprirá na terça a primeira parte da agenda da equipe junto à Pirelli. Russell participou de do primeiro treino livre para o GP do Brasil de 2017: na sexta-feira pela manhã ele foi o 12o mais rápido em Interlagos.