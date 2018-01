Grid da Stock ainda incompleto

Felipe Nasr e Lucas Di Grassi são possibilidades

A pouco mais de um mês da abertura da temporada, o grid da Stock Car brasileira ainda está com o grind incompleto. Notícia dada como certa e garantida por muitos, a presença de Felipe Nasr no Campeonato Brasileiro de Stock Car não foi confirmada pela assessoria da equipe Hero, time que anunciará em breve sua ligação com o preparador Rosinei Campos, o Meinha, para a temporada de 2018, que inicia dia 10 de março, em Interlagos. Para o ex-futuro lugar de Nasr, que segue negociando uma vaga na categoria, a empresa de tecnologia busca um nome de peso e a lista inclui Lucas Di Grassi – considerado favorito-, Augusto Farfus (que já defendeu o time na última etapa do ano passado), o argentino Esteban Guerrieri e o português Antonio Félix da Costa. Nasr disputa neste fim de semana as 24 Horas de Daytona como um dos protagonistas enquanto o próximo compromisso de Di Grassi é a terceira etapa do Mundial de F-E, dia 3, em Santiago do Chile.

O desembarque de Nasr da equipe onde chegou a ser dado cmo titular pode ser explicado pela coincidência de duas datas entre seu programa na América do Norte, onde defende a equipe Action Express, a mesma de Christian Fittipaldi. Nos fins de semana de 6 de maio e 19 de agosto há competições marcadas nos calendários da IMSA e da Stock Car brasileira, respectivamente em Mid-Ohio e Virginia e Londrina e em circuito a ser definido, respectivamente. Essas limitações vão contra objetivo da empresa de tecnologia que almeja disputar o título da categoria em sua segunda temporada, daí a associação com Rosinei Campos, um dos preparadores mais bem sucedidos da categoria.

Essa mesma coincidência de datas pode impedir a contratação de Augusto Farfus Jr, que terá uma temporada bastante movimentada: a BMW o confirmou no programa do novo GT M8 GTE tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e no DTM.

O calendário da F-E não apresenta essa coincidência de datas, situação que contribui para a contratação de Lucas Di Grassi. De qualquer maneira a presença de Nasr na Stock brasileira pode ainda acontecer se o piloto conseguir acertar um acordo com a Eurofarma para conduzir o segundo carro da operação montada com a Full Time, onde Ricardo Maurício será o primeiro piloto. A outra frente de ataque da empresa farmacêutica é com o mesmo Rosinei Campos e alinhará o atual campeão Daniel Serra e Max Wilson.