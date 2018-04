Kartistas brasileiros de olho na cena Indy

A terceira seletiva brasileira para o Mazda Road to Indy foi confirmada para acontecer dentro da programação do Open Brasileiro de Kart, o dia 23 de junho no kartódromo da Granja Viana. Pelas regras da competição podem concorrer à vaga do Brasil kartistas da categoria Graduados com idade entre 15 e 24 anos. Nas edições de 2016 e 2017 foram escolhidos, respectivamente, o paulista Marcel Coletta e o carioca Olin Galli, que representaram o País na final realizada nos Estados Unidos. No ano passado Olin ficou entre os cinco finalistas na disputa pelo prêmio de US$ 200 mil dedicado à disputar a temporada da USF2000, primeiro trecho da Road to Indy (estrada para Indy), programa que visa apoiar valores que almejam chegar à F-Indy, principal categoria norte-americana de monopostos.

A Mazda Road to Indy ganha importância em função dos custos cada vez mais altos das categorias europeias que, em princípio, pavimentam o caminho rumo à F-1. A cena norte-americana do automobilismo de competição tem características diversas e privilegia o apoio a novos valores e tem distribuição de prêmios que contribui significativamente para complementar o orçamento anual necessário para disputar uma temporada.

“Fazer a seletiva do Mazda Road to Indy no Open Brasileiro de Kart é a solução perfeita para selecionar o representante brasileiro da final que acontece em dezembro no autódromo de Laguna Seca, nos arredores da cidade californiana de Monterrey”, explica Paulo Carcasci, o promotor do evento brasileiro.

O ex-piloto e campeão japonês da F-3 de 1991 destacou ainda a presença maciça de pilotos brasileiros na temporada de 2018 do universo Mazda, entre eles Matheus Leist (que estreou este na Fórmula Indy), Victor Franzoni (campeão da Pro Mazda em 2017 e atualmente na F-Indy Lights), Carlos Cunha (Pro Mazda) e Lucas Kohl e Bruna Tomaselli, ambos na USF2000. na USF2000. Desde sua criação, em 2010, Mazda Road to Indy já passaram pelas competições desse programa pilotos da Austrália, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Finlândia, Irlanda, Coréia, México, Holanda, Noruega, Filipinas, Espanha, Grã-Bretanha, Venezuela e Zimbábue.