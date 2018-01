M8 é aposta da BMW para Endurance

Novo cupê de motor V8 estréia nas 24 Horas de Daytona

Enquanto as arquibancadas dos autódromos estão cada vez mais vazias, o mercado de carros de competição não para de crescer: é cada vez maior o número de fábricas que desenvolvem projetos específicos para as pistas a partir de modelos de série. Entre os modelos que chegam às pistas este ano a grande expectativa é o novo cupê M8, aposta da BMW para as provas de resistência e com foco Campeonato Mundial (WEC) e na série IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

“Uma das premissas do desenvolvimento do M8 GTE é sua relação direta com o modelo de série” afirma Jens Marquardt, o diretor da BMW Motorsport. Segundo ele o desenvolvimento aerodinâmico do carro de corrida explorou o túnel de vento da casa bávara e possibilitou um intercâmbio significativo entre os vários departamentos envolvidos no projeto desse modelo e do produto destinado às ruas. Veja detalhes neste vídeo.

Esse trabalho contabilizou mais de 1000 cálculos no software CFD, trabalho efeito computador e equivalente ao obtido em túnel de vento; em termos práticos isso possibilitou passar de uma solução aprovada nas telas para a manufatura do protótipo e iniciar os testes em galeria em menos de 24 horas.

Entre as soluções ditadas por esses experimentos está o suporte do aerofólio traseiro em formato “pescoço de cisne”, onde o acoplamento é feito na parte superior da asa. O suporte dos espelhos retrovisores com perfil de asa é outro aperfeiçoamento obtido no AeroLab, o centro de pesquisas aerodinâmicas da BMW.

A estréia do M8 GTE nas pistas está marcada para a edição 2018 das 24 Horas de Daytona, prova que acontece no final do mês no tradicional circuito situado na região noroeste do estado da Flórida. O brasileiro Augusto Farfus é um dos pilotos escalados para pilotar o novo cupê ao lado de Nick Catsburg (Holanda), António Félix da Costa (Portugal), e Martin Tomczyk (Alemanha). Entre os nomes que completarão a formação estão Tom Blomqvist (Inglaterra ) Phillip Eng (Áustria) e Alexander Sims (Inglaterra).