Mercedes endurece pneus para o Canadá

Ao contrário da maioria das suas rivais a equipe Mercedes escolheu apenas cinco jogos de pneus hiper macios para o GP do Canadá, uma decisão diretamente ligada à apagada performance dos seus carros no recente GP de Mônaco. Dos 20 pilotos inscritos para a etapa de Montreal 50% escolheram oito jogos desse composto e outros 8, ou 40%, optaram por sete jogos dessa especificação. Os dois pilotos da Mercedes fizeram escolhas idênticas: três sets de super macios, cinco de ultra macios e outros cinco de hiper macios. Para efeito de comparação, os dois selecionaram nove jogos de hiper macios para a corrida do principado.

O asfalto de Montreal, pouco abrasivo e as características do traçado permitem que a Pirelli forneça seus produtos de composto mais branco entre os sete disponibilizados este ano. A escolha da Mercedes levou em conta o desempenho de Bottas no final da prova, quando o finlandês admitiu que teve o melhor carro do fim de semana, e reflete a dificuldade da esquadra alemã em explorar os pneus desta temporada. Como o circuito canadense pode ser dividido em uma parte travada e outra de alta velocidade, é bem possível que Hamilton e Bottas já tenham uma estratégica definida para o uso dos pneus: classificação obviamente com os hiper macios (que serão uados nas primeiras voltas) uma parada para os de composto super e um segundo pit stop para instalar a especificação ultra no terceiro terço da prova.