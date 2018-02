R de Red Bull e ruptura

A busca pelo impacto não tem limites: na esperança de gerar mais cliques do que normalmente gera, a Red Bull divulgou hoje fotos do novo RBR14, seu carro para a temporada 2018 da Fórmula 1.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pintura do Apresentado com uma pintura criada para disfarçar detalhes da sempre inovadoras criações de Adrian Newey, o novo monoposto será pilotado pelo australiano Daniel Ricciardo (que fez o shake down do carro em Silverstone, sob chuva) e pelo holandês Max Verstappen. Não foram divulgadas informações técnicas do monoposto que será testado publicamente a partir do dia 26, em Barcelona.