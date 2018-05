Ruas estreitas no caminho de Collet

O paulista Caio Collet enfrenta desafio inédito em sua carreira no próximo fim de semana: nesse fim de semana ele disputa a segunda etapa do Campeonato Francês de F-4, onde ocupa a quarta colocação, com 38 pontos, oito atrás do líder Ugo De Wilde, da Bélgica. A competição, em três baterias – duas no sábado e uma no domingo -, acontece no estreito e sinuoso traçado de Pau, cidade situada no sudoeste da França, vizinho à região de Roncesvales, conhecida por ser parte do início do Caminho de Santiago de Compostela.

Usado desde o ano de 1933, o circuito de Pau percorre boa parte da região central desta cidade medieval cuja origem remonta ao século X. Situada a 50 km da fronteira da Espanha e próxima do Mediterrâneo, ela fica em um região montanhosa, criando dificuldades ainda maiores que a rival Mônaco.

Em sua temporada de estreia na F-3000 o brasileiro Maurício Gugelmin descobriu que o leito carroçável local é bem mais alto que as bordas. Como resultado, ainda nos treinos livres, ao frear no cotovelo sob a ponte próxima à área dos boxes, o assoalho do carro do brasileiro raspou no asfalto e a roda dianteira do lado direito ficou do ar, combinação que resultou num acidente que o impediu de participar da prova.

Caio Collet já está a par dessas peculiaridades do circuito que, em sua versão atual, mede 2,76 km:

“Será minha primeira experiência neste tipo de traçado. A pista é bem estreita e, sem dúvida, uma das maiores dificuldades será ultrapassar. Por isso, temos de trabalhar muito para conseguir uma boa classificação.”

As atividades para a rodada tripla no circuito de rua de Pau terão início na sexta-feira (dia 11), com um treino livre e o classificatório. No sábado (12), acontecem duas corridas (5h00 e 12h20 de Brasília), com o encerramento da rodada no domingo (13), com a terceira prova às 5h10 (de Brasília). Cada corrida terá 20 minutos de disputa e mais uma volta. Um treino classificatório define o grid da corrida 1 (volta mais rápida) e da corrida 3 (segunda melhor volta na tomada). A corrida 2 tem o seu grid formado pela posição de chegada na corrida 1, com os 10 primeiros invertidos.

Veja os 10 primeiros no campeonato:

1) Ugo de Wilde,Bélgica, 46 pontos;

2) Adam Eteki, França, 45

3) Théo Pourchaire, França, 40

4) Caio Collet, Brasil, 38

5) Arthur Leclèrc, Mônaco, 31

6) Ulysse De Pauw, Bélgica, 22

7) Pierre-Louis Chovet, França, 14

8) O’Neill Muth, França, 9

9) Matéo Herrero, França, 8

10) Stuart Whitem, França, 6