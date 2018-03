Sauber na pole position em 2017

Pintura sóbria, detalhes dourados para marcar os 25 anos da equipe e capô traseiro com barbatana de tubarão: são esses os detalhes que sobressaem nas primeiras fotos divulgadas pela Sauber no lançamento do C36, monoposto da equipe para esta temporada. Nenhum detalhe técnico relevante foi divulgado na apresentação feita via internet; sob esse aspecto o ponto a ser destacado é o fato do processo como o projeto foi definido, a julgar pelas declarações de Jorg Zander, o diretor técnico da equipe:

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Estar em condições de definir o trem de força e começar a treinar mais cedo foram vantagens importantes: a equipe já conhece tanto o motor quanto a transmissão, assim como os parâmetros para se conseguir a melhor refrigeração do motor.”

Zander lembrou ainda que as mudanças do regulamento, que impõem pneus mais largos e novas dimensões do extrator traseiro e das asas dianteira e traseira, vão alterar o padrão da competitividade que se viu nos últimos dois anos. ” Essas alterações produzirão maiores pressão aerodinâmica e aderência e, consequentemente, tempos mais baixos, e colocam todas equipes em níveis mais próximos”.

Dentro desse envelope o foco no desenvolvimento do carro no projeto para este ano foi na obtenção de estabilidade aerodinâmica através da redução da turbulência gerada pelos pneus mais largos, melhoras na aerodinâmica inferior e na redução de peso. Visualmente chamam atenção a barbatana de tubarão no capô do motor e a aleta que divide a tomada de ar do motor, sugestão de que esse item foi examinado a fundo. O C36 usará o trem de força que equipou os carros da Ferrari na temporada passada, evolução daquele que equipou o C35.

Segundo Monisha Kaltenborn, a executiva-líder da Sauber, o objetivo da equipe para esta temporada é “reestabelecer o time no pelotão intermediário e lançar as bases para um futuro de maior sucesso”, um objetivo para o qual a segurança financeira proporcionada pelos novos proprietários, o grupo Longbow Finance, ajuda bastante.