Stock Car, finalmente, define calendário

Datas foram informadas via rede social

Já circula de forma restrita o calendário 2018 para as categorias Stock Car, Stock Light e Brasileiro de Marcas: as datas foram divulgadas via um um grupo em rede social e ainda não aparecem no site da categoria. Com a decisão da Mercedes-Benz associar-se à Copa Truck, entre outros motivos por causa da sua clientela de caminhões, o circo da Vicar nesta temporada incluirá apenas as três categorias mencionadas, sendo que a Stock Car segue com calendário de 12 etapas e as demais com oito etapas cada uma.

Em cinco oportunidades (Interlagos 1 e 2, Londrina, e em duas datas com locais ainda a definir, o circo estara completo. Uma dessas datas, 4 de novembro, coincide com os 200 Km de Buenos Aires, tradicional prova do calendário argentino da Super TC2000 e que no ano passado incluiu a categoria nacional em sua programação. Não será surpresa ser anunciada uma modificação para acomodar um novo encontro entre brasileiros e argentinos.

O Autódromo de Goiânia, indiscutivelmente um dos melhores do País, ainda não aparece no calendário; a causa disso é a negociação para realizar a Corrida do Milhão na capital goiana ou uma prova noturna, possibilidade que envolve negociações detalhadas para a instalação da iluminação (os Stock Car não tem faróis) e limitações do nível ruído no local após as 22 horas. Também fica claro na relação abaixo a preocupação de evitar a concorrência com os jogos da Copa do Mundo de Futebol: não há nenhuma prova para o período entre 21 de maio e 31 de julho.

As datas da Stock Car 2018

10/3 – Interlagos (SP), Corrida de duplas

8/4 – Curitiba (PR)

22/4 – Velopark (RS)

6/5 – Londrina (PR)

20/5 – Santa Cruz do Sul (RS)

5/8 – Local a ser definido (Corrida do Milhão)

19/8 – Local a ser definido

9/9 – Cascavel (PR)

23/9 – Vello Cittá (SP)

21/10 – Tarumã (RS)

4/11 – Local a ser definido

9/12 – Interlagos (SP)

As datas da Stock Car Light 2018

10/3 – Interlagos (SP)

22/4 – Velopark (RS)

6/5 – Londrina (PR)

5/8 – Local a ser definido

19/8 – Local a ser definido

23/9 – Vello Cittá (SP)

21/10 – Tarumã (RS)

9/12 – Interlagos (SP)

As datas do Brasileiro de Marcas 2018

10/3 – Interlagos (SP)

6/5 – Londrina (PR)

20/5 – Santa Cruz do Sul (RS)

5/8 – Local a ser definido

19/8 – Local a ser definido

9/9 – Cascavel (PR)

4/11 – Local a ser definido

9/12 – Interlagos (SP)