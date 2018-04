O falido Sistema Eleitoral Brasileiro

Sejamos francos e deixemos a hipocrisia de lado. O ser humano é um ser egoísta por natureza. Passamos muito tempo, num passado longínquo, lutando pela sobrevivência. Ao percebermos que em comunidade éramos mais fortes, formamos as tribos.

Uma organização mínima era necessária e, tal qual no reino animal, a lei do mais forte imperava.

Finalmente vieram os gregos para constituir a DEMOCRACIA (povo+poder) e a ilusão foi estabelecida a partir de então.

Os interesses pessoais jamais foram esquecidos, porem, em alguns casos, tiveram que ser escondidos.

Na democracia o interesse da maioria deve prevalecer. O que fazem então os governantes e representantes do povo?

Eles determinam quais as necessidades e prioridades. Contudo, essas na verdade escondem, em alguns casos não por muito tempo, os verdadeiros beneficiados e interessados.

Sob a forma de obras de “interesse publico” ou de leis federais ou MPs o dinheiro dos impostos acaba direcionado para as mãos de poucos.

Uma forma de diminuir esse “erro” de interpretação do que significa beneficiar a maioria, seria estabelecer um teto máximo e baixo para doações de Pessoa Física para campanhas eleitorais e proibir Pessoa Jurídica de doar.

Quem em sã consciência dirá que doar milhões de reais para campanhas eleitorais não quer dizer um empréstimo para o candidato com juros altíssimos que será pago posteriormente com nosso dinheiro mas em nome do interesse publico? Como pode uma empresa, muitas vezes de capital aberto, doar dinheiro para campanha se isso não trará lucros posteriores?

Então, para evitar que a natureza humana fale mais alto e que o egoísmo de alguns prevaleça uma mudança no sistema eleitoral brasileiro deve ser realizada o quanto antes.