Mayweather x Pacquiao: mais bilheteria que o Superbowl

Com a atualização dos valores dos ingressos, a luta entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, em 2 de maio, no ginásio do MGM Hotel, em Las Vegas, terá uma bilheteria superior ao do jogo final do último Superbowl. Com preços das 16 mil entradas entre US$ 1,5 mil e US$ 10 mil, serão arrecadados US$