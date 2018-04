A rivalidade entre Martinez e Narváez

O Brasil sofre de um mal comum a países fracos esportivamente. Aqui não se sabe conviver com dois grandes astros de uma modalidade. Quem é melhor: Senna ou Piquet? Oscar oir Marcel? Paula ou Hortência? que coisa mais chata. Todos têm um enorme valor.

Na Argentina não é diferente. O boxe argentino vive uma rivalidade interna intensa entre Omar Narváez, campeão supermosca da OMB, e Sergio Martinez, campeão dos médios do CMB.

Narváez não para de criticar as atuações de Martinez. Diz que suas vitórias não são claras, que não concorda com o fato de Martinez ter saído da Argentina e seus combates não precisam de propaganda e nem ajuda do governo para lotar o Luna Park.

Martinez rebate dizendo que não tem culpa de ter nascido em uma família com boas condições financeiras e que Narváez tem inveja de seu carisma.

Uma pena tanta briga fora do ringue. Ainda bem que o meio-médio-ligeiro Lucas Matthysse, outro grande boxeador argentino do momento, não entra nessa discussão.