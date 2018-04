Bob Arum vai anunciar no domingo o adversário de setembro do filipino Manny Pacquiao. A intenção do veterano empresário é levar a luta para Macau ou Singapura. O dono da Top Rank janta esta noite com Juan Manuel Marquez e vai tentar seduzi-lo para uma quinta luta com Pacquiao. Se Marquez recusar, é bem provável que o rival de Pacman seja o note-americano Timothy Bradley, que venceu o ex-campeão no ano passado.