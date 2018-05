Bob Arum anunciou que a bolsa de Manny Pacquiao para a luta de sábado com Timothy Bradley será de US$ 20 milhões. Por contrato, a Top Rank vai pagar US$ 6 milhões, mas garante os outros US$ 14 milhões com pay-per-view e patrcoinadores. Em 2012, Pacquiao recebeu US$ 26 milhões e Bradley, US$ 5 milhões.