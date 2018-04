Floyd Mayweather pode ganhar US$ 50 milhões para enfrentar o mexicano Saul Canelo Alvarez, dia 14 de setembro, em Las Vegas. Tudo vai depender da venda do pay per view, que poderá atingir 2 milhões de assinaturas. Esportista mais bem pago do ano passado, Mayweather recebeu US$ 32 milhões para cada uma de suas duas últimas lutas. Essas foram as maiores bolsas da história.