Boxe na Arena Palestra?

Corre a boca pequena no Palestra Itália que negociações estão sendo feitas para que a nova arena receba lutas de boxe a partir de 2014. A ideia é trazer os grandes eventos internacionais. Seria bom os interessados observarem o evento deste sábado em Buenos Aires, quando o argentino Sergio Martinez vai enfrentar o britânico Martin Murray, no Estádio Jose Amalfitani, do Velez Sarsfield. Cerca de 50 mil pessoas vão assistir ao duelo.

Popó lutou na Fonte Nova, quando estava no auge da carreira. Maguila lotou o Ibirapuera e o Gionásio do Corinthians. Vale a pena sonhar.