Boxe volta ao cinema

O combate entre Floyd Mayweather e Juan Manuel Marquez, dia 19 de setembro, em Las Vegas, poderá ser visto em 170 salas de cinema dos Estados Unidos. O anúncio foi feito por Richard Schaefer, da Golden Boy Promotions. A luta, que já está com os 17 mil ingressos do MGM Hotel vendidos, também será transmitido pelo pay-per-view da HBO. “Trata-se de uma forma de expansão da audiência”, afirmou Schaefer.

No início do século passado, antes do advento da televisão, era comum assistir aos combates dias após a sua realização. Isso também ocorreu o futebol com os jogos de Copa do Mundo.