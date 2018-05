Timothy Bradley acredita que ao usar a música “Champion” do rapper Fashawn para entrar no ringue do MGM Hotel está noite estará intimimando Manny Pacquiao. “Meu plano é motivar Bradley, colocá-lo para cima e dar a energia que ele precisa para a luta”, disse o músico. Sinceramente, não acredito nesta estratégia.

