Cinco boxeadores brasileiros lutam em abril nos EUA

O mês de abril é todo do boxe brasileiro. Cinco lutadores vão se apresentar, com destaque para os irmãos Falcão. Dia 2, em Los Angeles, Yamaguchi volta a lutar, depois do nocaute no primeiro assalto imposto a Raymond Terry, no último dia 12. Na mesma programação, Everton Lopes faz sua segunda luta como profissional.

Dia 11, em Laredo, no Texas, será a vez de Esquiva Falcão, que terá pela frente o norte-americano o americano Omar Rojas. Será a oitava luta do medalhista de prata em Londres/2012.

Dia 17, em Minessota, será o dia do retorno de Michael Oliveira. Ele não luta desde novembro de 2013, quando perdeu, por pontos, para Norberto Gonzalez, e depois teve lesões cerebrais.

No dia seguinte, será a vez de Patrick Teixeira subir ao ringue. Pela primeira vez como contratado, o invicto canhoto fará uma das preliminares do grande combate entre Lucas Matthysse e Ruslan Provodnikov, em Verona, Nova York.