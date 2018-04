Cotto diz que só luta com Margarito em NY

O empresário Bob Arum está desesperado. Miguel Cotto anunciou agora há pouco que só aceita lutar com Antonio Margarito em Nova York. “Assinei contrato para lutar em Nova York e não para lutar em qualquer lugar”. O porto-riquenho se refere ao fato da Comissão Atlética de Nova York poder não autorizar a luta do dia 3, no Madison Square Garden. O olho direito de Margarito está sendo examinado pelos médicos da comissão e uma decisão deve ser tomada ainda nesta terça-feira.