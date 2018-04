Cotto x Margarito: face off sensacional

O programa Face Off apresentado pelo canal HBO para esquentar o duelo entre Miguel Cotto e Antonio Margarito, de 3 de dezembro, em Nova York, não poderia ser melhor. O jornalista Max Kellerman recebeu os dois lutadores no estúdio e ficou apresentando momentos do primeiro duelo vencido por Margarito e apimentando as discussões. Os pugilistas, principalmente Margarito, não poupou o público de grandes momentos de rivalidade com o adversário. Mais uma vez, pena que o programa não passa no Brasil.