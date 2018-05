Críticos esperam por 12 roundes para Pacquiao x Bradley II

Se depender de parte dos críticos presentes a Las Vegas, o duelo entre o filipino Manny Pacquiao e o norte-americano Timothy Bradley vai até o fim dos 12 roundes. E com vitória de Pacman. Dos 38 jornalistas ouvidos ontem, no MGM Hotel, 37 acham que o combate vai até o máximo previsto de assaltos. Só um acredita que Pacquiao vencerá por nocaute no nono assalto. E 25 desses especialistas acham que Pacquiao sairá vencedor, contra 13, que opinaram a favor do campeão. Eu acho que Pacquiao vai vencer dessa vez, como também acho que venceu em 2012, apesar de dois dos três jurados terem apontado Bradley como vencedor.