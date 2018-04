Documentário sobre Manny Pacquiao

Está prestes a estrear nos Estados Unidos o documentário “Manny” sobre o grande campeão filipino Manny Pacquiao. O filme é narrado pelo ator Liam Neeson (Lista de Schindler) e dirigido por Ryan Moore e Leon Gast (Quando Éramos Reis).

O trabalho reúne entrevistas com várias personalidades do boxe e mostra imagens de Pacman no início de carreira, ainda amador, além de várias de suas conquistas como profissional. Sua atuação como político nas Filipinas também tem grande destaque. Imperdível!!!

Veja o trailer: