Roy Jones Jr. já abusou demais. Ele não pode continuar manchando sua brilhante carreira como está fazendo, acumulando derrotas ridículas, como a de hoje para o limitadíssimo Danny Green, na Austrália.

Jones perdeu no primeiro assalto. Parecia estar em forma, com os músculos à mostra, mas os reflexos e a mobilidade não são as mesmas. Uma pena. O tempo passa para todo mundo.

Jones precisa ser lembrado pelo que fez.