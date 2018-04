Vitali Klitschko e Chris Arreola trocaram elogios após a luta de sábado em Los Angeles. “Curto e grosso. Ele chutou meu traseiro. Ele fez o que tinha de fazer e ganhou a luta. Vitali sabe usar a envergadura, coloca bem os diretos de direita e os ganchos de esquerda. Além de contra-golpear muito bem”, afirmou Arreola, que explicou o motivo de tanto choro depois da derrota. “Não gosto de perder. Odeio perder. Por isso, planejo meu retorno aos ringues em dezembro ou no máximo em janeiro, pois quero o título mundial.”

O campeão Klitschko se surpreendeu com a força física de Arreola. “Seu gancho de esquerda é poderoso. Fiquei impressionado com sua resistência aos golpes. Ele tem um grande coração e me proporcionou uma grande luta. Não posso dizer que ele me machucou, mas pude constatar o poder de seus punhos”, disse o dono do cinturão dos pesados do Conselho Mundial de Boxe.