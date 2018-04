ESPN terá novo programa de boxe

O empresário Al Haymon, o mais novo dono do boxe, e a ESPN fecharam um acordo. A partir de 11 de julho, o tradicional Friday Night Fights (FNF) será substituído pelo Premier Boxing Champions (PBC). A última edição do FNF, que está há 17 anos no ar, será em 22 de maio.

O PBC, que já passa nos canais abertos NBA, CBS e Spike TV, ganha mais uma abertura na televisão norte-americana. O PBC já teve uma edição no canal NBC, dia 7 de março, e outro na sexta-feira passada. No contrato de dois anos, são esperados 24 programas. Lutadores do nível de Danny Garcia, Keith Thurman, Andre Berto, Deontay Wilder entre muitos outros vão se apresentar na ESPN.

O narrador Joe Tessitore e o comentarista Teddy Atlas, titulares no FNF, seguem nas transmissões do PBC.

“É uma sensação estranha, pois ao mesmo tempo que perdemos o FNF, que estava há 17 anos conosco, passamos a receber um produto com lutas maiores e melhores. Todos vamos ganhar com isso”, disse Brian Kweder, diretor senior de programação e aquisições da ESPN, responsável para o boxe na rede.