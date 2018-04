Esporte Interativo transmite luta de Golovkin

Enquanto SporTV e Fox Sports disputam as lutas nos EUA, ESPN Brasil passa os combates dos irmãos Klitschko, o Canal Interativo agarra com inteligência as boas lutas que ocorrem na Europa. Sábado à tarde, será a vez do canal transmitir o combate de Gennady Golovkin contra o ganês Osamanu Adama, direto de Mônaco.

Golovkin é o campeão dos médios da Associação Mundial de Boxe e possui cartel de 28 vitórias, com 25 nocautes. É apontado como o maior pegador do boxe atual.

A programação poderá ser vista pela antena parabólica ou pelo site da emissora.

Mais de cem países vão ver a luta. Veja os canais que têm direito de passar o combate.

Africa – SuperSport

Australia – Main Event PPV

Austria – SAT 1

Baltic States – Viasat Sport Baltic

Brazil – Esporte Interativo

Canada – The Fight Network

China – CCTV

Czech Republic – Sport 1

France / Belgium – Ma Chaine Sport

Germany – SAT 1

Hungary – Sport 1

Indonesia – TV One

Israel – Sport 5

Japan – Wowow

Kazakhstan – KZ TV

Latin America – Space

Middle East – beIN Sport

Poland – NC+

Russia – Channel One Russia

Scandinavia – Viasat Sport

Slovakia –Sport 1

Switzerland – SAT 1

Spain – Canal+ /Sogecable PPV

Ukraine – XSPORT

United Kingdom – BoxNation