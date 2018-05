Esquiva: lutas na China, EUA, Cingapura e…Brasil!

A carreira de Esquiva Falcão tem ótimo planejamento para os próximos meses. Em um almoço numa churrascaria brasileira em Las Vegas no domingo, que reuniu o medalhista de prata em Londres, seu conselheiro (Sergio Batarelli) e os dirigentes da Top Rank, ficou acertada a agenda para o brasileiro nos próximos dez meses.

Depois de lutar em Macau, na China, dias 31 de maio e 19 de julho, Esquiva vai se apresentar nos EUA em agosto ou setembro e em Cingapura em outubro. Em março de 2015 está prevista um combate no Brasil, possivelmente no Espírito Santo. “Quero ver se consigo apoio do governo de lá para esta luta”, disse Batarelli, sempre ao lado de Esquiva em Las Vegas.

O evento no Brasil terá produção da Top Rank e da empresa de Sergio Batarelli.