Esquiva vence em Las Vegas e mostra evolução

Com uma atuação segura, sem desperdiçar muitos golpes e apresentando um bom preparo físico, Esquiva Falcão derrotou o norte-americano Pubilo Pena, neste sábado à noite, em Las Vegas, e obteve a segunda vitória consecutina como profissional. “Estou muito feliz, pois a ansiedade era muito grande em fazer uma preliminar da luta de Manny Pacquiao”, disse o medalha de prata na Olimpíada de Londres/2012. Agora, o pugilista capixaba volta aos ringues dia 31 de maio, em Macau, na China.

Esquiva revelou ao Estado que ficou ainda mais nervoso quando subiu ao ringue e viu que o empresário Bob Arum, dono da empresa Top Rank com quem tem contrato assinado para os próximos cinco anos, estava na primeira fileira. “Queria fazer uma boa apresentação para ele. Minha ideia era nocautear no terceiro ou quarto assaltos, mas o cara aguentou muita pancada. Mas acho que fui bem”, disse o brasileiro, que venceu em decisão unânime dos jurados: dois deram 60 a 54 e um 60 a 53. Esquiva venceu em todos os roundes.

O que mais deixou Esquiva animado foi o preparo físico. “Treinei duro 40 dias e se tivesse vencido por nocaute rapidamente não teria ideia do quanto estou bem. Lutei forte os seis roundes e não estou cansado.” Ao mesmo tempo, o boxeador apontou os pontos que pretende melhorar para seu próximo combate. “Acho que a pegada ainda precisa ser melhorada, além de aperfeiçoar os golpes na linha de cintura.” Outro detalhe foi com relação à guarda. “Tenho uma mania que vem comigo do amador de abaixar a guarda após a troca de golpes, pois lá o juiz grita ‘stop’ e a luta para. No profissional isso não acontece.” Por várias vezes Esquiva deixou a guarda baixa e por pouco não foi atingido pelo adversário.

Segundo o técnico Miguel Diaz, Esquiva só terá o domingo de folga. Nesta segunda, ele já retoma os treinos leves. “Não é momento para descansar. As lutas serão seguidas e não posso diminuir o ritmo. Quando chegar a hora de lutar duas vezes por ano, que nem o Pacquiao, aí a gente descansa.”

A LUTA – Esquiva dominou todo o combate. Visivelmente nervoso no começo, aplicou dois bons diretos de esquerda logo no primeiro assalto. No round seguinte chegou a entusiasmar Bob Arum, após sequência de vários golpes que abalaram Pena. O terceiro round foi no qual aplicou mais golpes, mas não teve impacto para obter o nocaute. A pedido do córner, buscou o ataque na linha de cintura de Pena no quarto assalto. No quinto, o adversário já mostrava vários machucados, principalmente abaixo do esquerdo, e mesmo assim pedia para o brasileiro atacar sua cabeça. No último round, Esquiva dominou mais uma vez com tranquilidade, faltando mais entusiamo para buscar o nocaute no fim.