Essa é boa

O Ministério do Esporte informou: “O Conselho Nacional do Esporte aprovou, quinta-feira, uma resolução que orienta a realização de eventos esportivos de boxe em todo o território nacional, para que as ligas amadoras e profissionais observem o período de afastamento dos lutadores previsto nos regulamentos da Confederação Brasileira de Boxe (CBB).”

Ótimo! Vai servir e muito para moralizar a “nobre arte”. Afinal, tinha gente que sofria nocaute por uma liga e lutava 15 dias depois, sem se preocupar com o estado físico. E depois colocam a culpa no boxe quando acabam morrendo em cima do ringue.