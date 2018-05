O venezuelano Edwin Valero segue imbatível. Sábado à noite, o peso leve manteve o cinturão do Conselho Mundial de Boxe, ao bater o mexicano Hector Velazquez, por nocaute no sétimo assalto. Valero, de 28 anos, soma 26 vitórias, em 26 lutas, com 26 nocautes. Foram 19 no primeiro assalto. Valero está cotado para fazer uma das preliminares de Manny Pacquiao x Floyd Mayweather, dia 13 de março, em local ainda indefinido.