E hoje, a partir das 19 horas, acontecem as finais do Campeonato Paulista de Boxe Amador, no Ginásio do Baby Barioni. O destaque é o mosca-ligeiro Thiago Marques, de 16 anos, que estará em ação no primeiro duelo da noite. Ele já foi campeão infantil duas vezes. Outras dez lutas vão apontar os novos campeões e o evento ainda reúne um duelo entre profissionais.