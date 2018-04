Grande luta: Chiquinho x Hilton

Encontrei o vídeo da luta entre Chiquinho de Jesus e Matthew Hilton, em 22 de janeiro de 1985, disputada em Montreal. Uma pena o Chiquinho não ter tido pegada. Tinha técnica, sabia lutar, esquivar, mas lhe faltava força para derrubar os rivais. No córner do brasileiro é possível notar o saudoso seu Carollo. O córner de Chiquinho, assim com ele, é todo patrocinado pela Pirelli. Bonsn tempos….

Hilton, então com 19 anos, era uma máquina de bater. Chegou a ganhar o título mundial dos médios-ligeiros, mas teve problemas com o peso e parou de lutar precocemente aos 27 anos de idade.

Chiquinho perde após dez roundes: 100-90, 99-93 e 98-93. Mas vale a pena relembrar.