Hopkins vence e desafia Haye

Ao contrário do rival Roy Jones Jr., Bernard Hopkins parece não ter fim no boxe. Aos 44 anos, o norte-americano derrotou o mexicano Enrique Ornelas, por pontos, na quarta-feira à noite, em combate válido pelos meio-pesados. Incansável, Hopkins fez um desafio. “Quero ser campeão dos pesos pesados em 2010.” Ele e o peso pesado David Haye, campeão pela AMB, têm contratos com a Golden Boy Promotions, de Oscar De La Hoya.

Hopkins poderia quebrar o recorde de George Foreman e ser o campeão dos pesados mais velho da história. Também seria um bom aquecimento para Haye, que, depois, poderia encarar os irmãos Klitschko.