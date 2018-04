“Inteligente”, Martinez diz que vence no 8.º round

Sergio Martinez demonstra muita confiança para o combate de sábado, em Buenos Aires, diante do britânico Martin Murray. “Considero Murray um bom pugilista, que luta para frente em busca da vitória, mas não acho que ele seja tão bom a ponto de me vencer. Acho que o lutador mais inteligente vai vencer e eu sou o mais inteligente. Eu vou nocauteá-lo no oitavo assalto.”

Estará em jogo o cinturão mundial dos médios, versão Conselho Mundial de Boxe, que Martinez ganhou de Julio Cesar Chavez Jr., em setembro, em um duelo memorável, realizado em Las Vegas. Caso Martinez mantenha o cinturão, está acertada uma revanche com o rival mexicano já para este ano.