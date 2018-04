Japão supera México em títulos mundiais

O Japão supera o México em títulos mundiais no boxe atual, depois da vitória de Takashi Miura sobre o mexicano Gamaliel Díaz, valendo o cinturão super-penas do CMB. Com isso, o boxe japonês soma dez campeões atualmente, contra nove do mexicano. Os EUA lideram com 14. Confira a lista.

MÉXICO

Saúl Álvarez-Superwelter CMB

Juan Manuel Márquez-Superligero OMB

Miguel Vázquez-Ligero FIB

Daniel Ponce de León-Pluma CMB

Leo Santa Cruz-Gallo FIB

Juan Carlos Sánchez Jr.-Supermosca FIB

Juan Fransico Estrada-Mosca AMB/OMB

Adrián Hernández-Minimosca CMB

Moisés Fuentes-Mínimo OMB

JAPÃO

Takashi Miura-Superpluma CMB

Takashi Uchiyama-Superpluma AMB

Shinsuke Yamanaka-Gallo CMB

Koki kameda-Gallo AMB

Kohei Kono-Supermosca AMB

Yota Sato-Supermosca CMB

Akira Yaegashi-Mosca CMB

Kazuto Ioka-Minimosca AMB

Katsunari Katayama-Mínimo FIB

Ryo Miyazaki-Mínimo AMB

ESTADOS UNIDOS

Chad Dawson-Semicompleto CMB

Bernard Hopkins-Semicompleto FIB

Andre Ward-Supermedio AMB/CMB

Peter Quillin-Medio OMB

Ishe Smith-Superwelter FIB

Austin Trout-Superwelter AMB

Floyd Mayweather-Welter CMB

Tim Bradley-Welter OMB

Paul Malignaggi-Welter AMB

Robert Guerrero-Welter CMB

Danny García-Superligero CMB/AMB

Lamont Peterson-Superligero FIB

Adrien Broner-Ligero CMB

Miguel Ángel García-Pluma OMB