Las Vegas pode perder Pacquiao x Mayweather

A esperada luta entre Manny Pacquiao e Floyd Mayweather está confirmada para 13 de março, mas o local está indefinido. O ginásio do Dallas Cowboys, no Texas, e o Superdome, em New Orleans, entraram forte na briga. O empresário Bob Arum afirmou que recebeu uma proposta para lutar em um ginásio temporário, com capacidade para 30 mil espectadores, em Las Vegas, quase duas vezes o MGM Hotel (17 mil). Pacquiao aceitou a proposta de Arum de dividir a bolsa. Agora a aprovação depende de Mayweather. Acho difícil “Money” aceitar. Ele quer no mínimo 60%, deixando 40% para Pacquiao.

Faltam 95 dias para o sonhado duelo.