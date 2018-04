A lenda Julio Cesar Chavez não teve tempo para festejar a vitória de seu flho, Chavez Jr., sábado. O maior boxeador mexicano de todos os tempos está com uma dívida de US$ 12.404.422,54 com o fisco americano, acumulada de 1993 a 1998. Chavez admitiu recentemente que estava alcoólatra e teria largado a bebida para ajudar na carreira do filho.